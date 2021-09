Antje von Dewitz ist die CMO of the Year 2021

Antje von Dewitz ist die neue CMO of the Year 2021. Die Geschäftsführerin des Outdoor-Ausstatters Vaude erhielt am Mittwochabend in München die begehrte Auszeichnung. Die Unternehmerin hat schon früh für Vaude das Thema Nachhaltigkeit besetzt und die Outdoor-Marke danach konsequent ausgerichtet. Antje von Dewitz ist die zweite Frau, die den CMO of the Year-Award erhält. Im vergangenen Jahr hatte Susan Schramm, Vorstand Marketing McDonald’s Deutschland, die Jury überzeugt.