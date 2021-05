Passend zum Muttertagsvideo fragt Lidl nun auch die Väter, wie ihr perfekter Feiertag aussehen sollte. Und es zeigt sich, dass Väter gerne von ihrer Familie gefeiert werden würden - so wie es normalerweise am Muttertag passiert. Aber dann bitte auch noch eine echte Party - und die gerne mit Yetis. Online kommt auch die zweite Phase der digitalen Feiertagskampagne beim Publikum sehr gut an. Einen Tag nach seiner Freischaltung ist das Video auf Youtube schon mehr als 250.000mal angesehen worden.