Sixt wärmt alte Sommerhits für seine Kampagne auf

So wirbt Sixt für seine Cabrios

"Vamos a Verleiher", "Summer from 69 (Euro)", "Leih’s Leih’s Baby" – für seine Kampagne hat sich Sixt gleich bei mehreren Evergreens von Künstlern wie Righeira ("Vamos a la playa"), Bryan Adams ("Summer of 69") oder Vanilla Ice ("Ice Ice Baby") bedient und die Songtitel in eigene Werbebotschaften umgetextet. Von der Kampagne mit den Pop-Klassikern erhofft sich Sixt nach eigenen Angaben, dass "möglichst viele Kunden mit einem launigen Ohrwurm in ihre Sixt-Mietwagen steigen."Zu sehen sind die an berühmte Sommerhits angelehnten Motivzeilen ab sofort auf Außenwerbeflächen an allen großen Flughäfen Deutschlands. Auch Social Media hat, wie bei Sixt inzwischen üblich, im Mediamix eine hohe Priorität. Der Autovermieter will seine neuen Cabrio-Angebote mit Postings auf allen relevanten Social-Media-Kanälen promoten."Mit den neuesten Premium-Modellen sind unsere Cabrio-Angebote in diesem Sommer ein echter Hit", kommentiert Jörn Hombert, Senior Lead Manager Airport Marketing bei Sixt, die Kampagne mit einem Augenzwinkern. Der Berliner Kreativagentur JvM/Spree, die seit gut einem Jahr den Sixt-Etat für Jung von Matt führt, stellt er ein gutes Zeugnis aus. "Jung von Matt hat diese besondere Mischung aus Urlaubsgefühl, sommerlichem Fahrspaß von Sixt und dem dazu passenden Musik-Hit mit viel Wortwitz in Szene gesetzt und damit erneut ihre erstklassige Kreativleistung unter Beweis gestellt", so Hombert weiter. mas