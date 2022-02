"Was kostet die Liebe?" heißt das knapp dreieinhalbminütige Musikvideo, das Lidl ab heute bis zum Valentinstag in den sozialen Netzwerken streut. Im Mittelpunkt steht die deutsche Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die eigens für den Discounter ihren Hit "Quanto Costa" umgedichtet hat. In dem Spot performt die Italo-Schlager-Band aus Augsburg und München den Song in einer Lidl-Filiale und überrascht dabei die beiden Protagonisten Saskia und Thomas mit einem Gurkenglas samt Schleife - eine Anspielung auf die Handlung des Clips aus 2021.





In der übrigen Zeit des launigen Musikvideos zeigen die Bandmitglieder um Sänger Roy Bianco verschiedene Eigenmarkenprodukte von Lidl und geben so die Antwort auf die Frage, was "Amore" wirklich kostet: Bei dem Discounter bekommt man alles, was für romantische Zweisamkeit nötig ist, sehr günstig - auch wenn die Liebe selbst unbezahlbar bleibt.



