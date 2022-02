© IMAGO / Steinach Texas wirft Meta Verstöße gegen zwei Gesetze des Bundesstaates zum Umgang mit biometrischen Daten vor

Der Facebook-Konzern Meta sieht sich wegen seines Umgangs mit biometrischen Daten mit einer Klage des US-Bundesstaats Texas konfrontiert. Dabei geht es um die frühere Funktion, bei der Facebook-Nutzer automatisch in Fotos erkannt wurden. Texas wirft Meta in einer am Montag eingereichten Klage Verstöße gegen zwei Gesetze des Bundesstaates vor.