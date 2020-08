Pfand muss in Werbung nicht in den Gesamtpreis einbezogen werden

© Pixabay / wal_172619 Händler dürfen den Preis für das Pfand gesondert ausweisen

Händler dürfen nach einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) in Schleswig Pfand für Getränke in Werbebroschüren gesondert ausweisen. Ein Verein, der die Einhaltung der Wettbewerbsregeln überwacht, hatte einen Vertreiber von Lebensmitteln verklagt, der im Herbst 2018 unter anderem Getränke in Pfandflaschen und Joghurt in Pfandgläsern bewarb, wie das Gericht mitteilte.