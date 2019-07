EU-Kommission gewählt wurde.





Der Witz erschließt sich nicht sofort - der ergibt sich erst durch die Betonung der Worte "von der leihen" auf der rechten Seite des Motivs. Legt man die Betonung auf das "der", weiß man, was gemeint ist: Sich von der attraktiven Sixt-Mitarbeiterin ein Fahrzeug zu mieten, mit dem man dann "durch Europa lenken" kann. Von der Leyen kann derweil Europa lenken, nachdem sie am Dienstagabend mit einer Mehrheit von gerade einmal neun Stimmen zur neuen Präsidentin derDas vonentwickelte Motiv verbreitet Sixt auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Außerdem erscheint es als Anzeige in der Süddeutschen Zeitung. Ganz neu ist das Motiv übrigens nicht: Sixt hat für die Kampagne eine alte Anzeige von 2006 , als von der Leyen noch Familienministerin war, aus der Schublade gezogen und das alte Foto durch eine aktuelle Aufnahme der Politikerin ersetzt.Auch das Modelabel Blush hat sich die Politikerin vor einigen Jahren vorgeknöpft : 2014 veröffentlichte das für seine frechen Kampagnen bekannte Unternehmen ein Motiv mit der Schlagzeile: "Liebe Ursula, diese Waffen sind immer einsatzfähig". Die Kampagne erschien vor dem Hintergrund des schlechten Zustandes der Bundeswehr. Auch für die Tierrechtsorganisation Peta war von der Leyen bereits Testimonial wider Willen . ire