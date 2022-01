Das Unternehmen aus der französischen Holding Groupe Pierre et Vacances Center Parcs betreibt 28 Ferienparks in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Besonders beliebt ist diese Art des Urlaubs bei jungen Familien. Das neue Jahr will Center Parcs nun allerdings dazu nutzen, das eigene Markenversprechen und damit die Zielgruppen deutlich zu erweitern.



Center Parcs: Feel Closeness

Neben einfachen Buchungsprozessen und unkomplizierter Anreise will das Unternehmen seinen Kund*innen jederzeit das Gefühl vermitteln, ihre Bedürfnisse zu kennen und sich darauf einstellen zu können. Außerdem will Center Parcs das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rücken und den Familienbegriff dahingegend erweitern, dass alle angesprochen werden sollen, die sich selbst als Familie begreifen und füreinander sorgen.Die nun startende Kampagne soll dieses veränderte Selbstverständnis transportieren, sagt, Marketing Director DACH bei Center Parcs: "Wir sind im Begriff uns selbst neu zu erfinden, was sich auch in unserer Marke niederschlägt und schon Ausdruck in unserer neuen Kampagne finden wird." Dabei wolle man "weg von einem rein deskriptiven Konzepterklärungsansatz hin zu einem stärkeren kundenorientierten und emotionalen Narrativ", so der Marketer.Der von der Stammagenturkreierte Auftritt besteht im Kern aus einem TV-Spot (Produktion:), dennoch bis zum 28. Januar auf RTL, Sat 1, Super RTL, RTL 2, Kabel Eins, Sixx und Vox schaltet. Hinzu kommen ein Online-Video, das bei Youtube, im Display-Netzwerk von Google sowie in sozialen Netzwerken zum Einsatz kommt. Online-Banner und Audio-Maßnahmen auf Spotify runden das Kampagnen-Paket ab. Die Kampagne läuft bis zum 15. Februar.