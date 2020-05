Wer in diesem Sommer verreisen will, wird dies wegen der Corona-Beschränkungen vermutlich vor allem innerhalb Deutschlands tun müssen. Um die Vermarktung der hiesigen Reiseziele zu verbessern, haben sich die Tourismusmarketing-Gesellschaften der 16 Bundesländer zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu einer gemeinsamen Aktion durchgerungen: Auf der Plattformpräsentieren sie Tipps für einen Urlaub im eigenen Land.