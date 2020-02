© Penny

Die Angebote von Penny gelten am 14. und 15. Februar

Netto hat bereits auf die Untreue-Aktion von Penny reagiert - und bietet 10 Euro für die Treue seiner Kunden

"Fremdkaufen lohnt sich", "Dann geh doch zu Penny" und "Zu viel Routine nach ALDI Jahre?" heißt es auf den von Serviceplan Campaign in München entwickelten Penny-Motiven, die dazu auch noch im Look der Wettbewerber Aldi, Lidl und Netto gehalten sind. Das Ziel: Die Verbraucher sollen durchaus auf den ersten Blick denken, dass es sich um eine Werbeanzeige der drei Discounter handelt. Doch in Wahrheit geht es um ein besonderes Untreue-Angebot von Penny zum Valentinstag: Denn die Rewe-Tochter bietet allen Kunden, die bei anderen Discountern einkaufen an, mit ihrem Kassenbon und dem 5-Euro-Coupon aus den Untreue-Anzeigen in eine Penny-Filiale zu kommen und ab 40 Euro Einkauswert einen Rabatt von fünf Euro zu erhalten. Das Angebot gilt am 14. und 15. Februar.Damit möglichst viele Menschen auf die Aktion aufmerksam werden, hat das Unternehmen die Anzeigen nicht nur in der Bild am Sonntag sondern in dieser Woche auch als Link- und Offer-Ads auf Facebook geschaltet.Wie gewohnt lassen die Antworten der Wettbewerber nicht lange auf sich warten. Als erstes hat Netto mit einer eigenen Anzeige reagiert. Der Discounter dreht den Spieß um und macht seinen Kunden kurzerhand ein besseres Treue-Angebot: Unter dem Motto "Lieber Treue statt Reue" bietet das Unternehmen am 14. und 15. Februar zehn Euro Rabatt auf alle Einkäufe ab 40 Euro - sofern die Verbraucher den Coupon aus der entsprechenden Social-Media-Anzeige vorzeigen können (siehe oben). Das Motiv sieht - bis auf die Farbgebung - exakt so aus wie die Untreue-Anzeige von Netto.Auch Lidl hatte schnell seine Antwort in Form eines eigenen Angebots parat - und das hat sogar noch stärkeren Bezug zum Valentinstag: Denn der Discounter bietet allen, die Lidl die Stange halten, mit einem Gutschein-CodeLidl-Blumen.de. Bei diesem Angebot dürfte es tatsächlich den meisten Verliebten schwer fallen, untreu zu werden. tt