Allerdings stellt sich die Frage nach Aussagekraft und Repräsentativität. Befragt wurden 53 werbungtreibende Unternehmen mit jährlichen weltweiten Werbespendings von insgesamt 83 Milliarden US-Dollar. Zur Einordnung: Insgesamt repräsentiert die WFA ein Volumen von rund 900 Milliarden US-Dollar. Das sind nach eigenen Angaben etwa 90 Prozent der globalen Ausgaben in der Marketingkommunikation. Die jetzt befragten Unternehmen stehen also gerade mal für knapp 9 Prozent aller Spendings.Dennoch liefert die Untersuchung einige bemerkenswerte Informationen zum Thema Inhousing. So geben vier von fünf Befragten an, dass die Arbeitsbelastung im letzten Jahr gestiegen ist. Einzelne Berichte deuten sogar darauf hin, dass in kreativen Inhouse-Agenturen die Auswirkungen der Corona-Krise nicht etwa zu Kürzungen geführt haben, sondern hier und da sogar zu zusätzlicher Arbeit. Haupteffekte von Inhousing im Bereich Kreation sind neben Kosteneffizenz (in einigen Fällen mehr als 30 Prozent) eine bessere Integration, verbessertes Marken- und Geschäftswissen sowie schnellere und agilere Prozesse.Fast alle Unternehmen, die eine Inhouse-Agentur haben, verfügen dort über kreative Fähigkeiten für die Erstellung von Digital-Content (94 Prozent). Im Vergleich dazu hat nur knapp die Hälfte der Unternehmen eigene Ressourcen für Mediaplanung und -einkauf. Wo eigene kreative Ressourcen vorhanden sind, sitzen diese beim Großteil der Unternehmen in einem zentralen Hub innerhalb der Firmenzentrale. 23 Prozent arbeiten mit dezentralen Strukturen, 15 Prozent in regionalen Teams.Auch wenn mit 57 Prozent mehr als die Hälfte der Werbungtreibenden eigene Inhouse-Agenturen betreiben, arbeiten fast alle (95 Prozent) weiter mit externen Anbietern zusammen. Etwa 40 Prozent des kreativen Outputs stammt in diesen Fällen von den eigenen Teams, der Rest von den externen Partnern. Mehr als 80 Prozent sagen, dass sie mit der Leistung ihrer internen Agentur "zufrieden" oder "vollständig zufrieden" sind. Maßstab für diese Bewertung sind dabei Faktoren wie die Qualität der Ergebnisse, Kosteneinsparungen und Geschwindigkeit. Schwierigkeiten sehen die Befragten bei Themen wie Workflow Management, Priorisierung von Projekten und Erweiterung von Kompetenzen. Die wichtigsten kreativen Dienstleistungen, die intern umgesetzt werden, sind Videoproduktion, E-Mail/CRM, E-Paper, Sales Kits und Social Media. Hinzu kommen Aufgaben wie Display, Website-Entwicklung und Unternehmenskommunikation. Die entsprechenden Abteilungen haben bei der Mehrheit der Befragten 50 oder weniger Mitarbeiter. Bei einem Viertel der Unternehmen sind die Inhouse-Agenturen allerdings über 100 Mitarbeiter stark.Als nicht ganz leicht stellt sich das Management der Beziehung zwischen externen und internen Kreativteams dar. Fast 40 Prozent der Unternehmen lassen interne und externe Agenturen im Pitch gegeneinander antreten. Dabei informieren und bewerten 40 beziehungsweise 50 Prozent ihre internen Agenturen auf einer anderen Basis als die externen Partner. "Diese Umfrage verdeutlicht die Notwendigkeit klar definierter Rollen und Verantwortlichkeiten sowie eine Klarheit über den Arbeitsumfang für jede Agentur, intern und extern. Die Probleme, die bei einem Ungleichgewicht in den Arbeitsprozessen entstehen, können zur Folge haben, dass keine der Ressourcen maximal genutzt wird", sagt WFA-Chef Stephan Loerke. mam