So trommelt Mastercard in Krisenzeiten fürs mobile Bezahlen

© Mastercard Mastercard würdigt in der Kampagne die kleinen, eigentlich selbstverständlichen Momente, die in diesen Zeiten auf einmal "priceless" sind

Unbezahlbare Erlebnisse stehen in der Kommunikation von Mastercard schon seit einiger Zeit im Mittelpunkt. Doch wie führt die Marke ihre "Priceless"-Kampagne in Zeiten fort, in denen den Menschen aufgrund der Pandemie vieles verwehrt bleibt? Mit seinem neuen Auftritt zeigt der Zahlungsdienstleister jetzt, was den Menschen zurzeit wirklich wichtig ist und inszeniert sich selbst als Möglichmacher von kleinen Momenten, die in diesen Tagen "priceless" geworden sind.