© IMAGO / Christian Ohde Der Ukraine wüscht die Welt derzeit vor allem eines: Frieden

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wird eine wachsende Zahl von Marken nicht mehr an ihrer Inszenierung oder der Originalität der Kommunikation gemessen, sondern nur noch an der Markenhaltung. Was zunächst wie der Traum aller Befürworter von Purpose Marketing klingt, stellt Unternehmen allerdings vor neue Herausforderungen - und könnte überraschende Konsequenzen haben.