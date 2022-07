"Keep up with the Clicks"

Ritter Sport setzt auf Individualität

In der Social-Media-Kampagne, mit der MyRitterSport bekannt gemacht werden soll, versucht das in Waldenbuch beheimatete Unternehmen vor allem Menschen mit einem Gestaltungsfaible anzusprechen. "Unser Quadrat. Deine Bühne", heißt es in dem Commercial, das der Schokoladenhersteller derzeit auf Social-Media-Plattformen wie Youtube, Instagram, Pinterest und Facebook verbreitet und das anhand von zahlreichen Beispielen zeigt, zu welchen Anlässen die Schokolade verschenkt werden könnte.Zudem vermittelt das Commercial einen ersten Eindruck von dem eigens entwickelten Konfigurator, der neben persönlichen Fotos und Texten auch die Einbindung von Emojis und Clip Arts ermöglicht. Der "Call to Action" darf freilich auch nicht fehlen: So fordert Ritter Sport die Zuschauer am Ende des 30-Sekünders mit dem Spruch "Werde kreativ!" dazu auf, den Service selbst auszuprobieren. Die Hürde für einen Kauf hat Ritter Sport recht tief gelegt, denn die Mindesbestellmenge liegt bei lediglich einer Tafel. Die lässt sich Ritter Sport dann aber auch fürstlich bezahlen. So kostet eine personalisierte 100-Gramm-Tafel, die das Unternehmen im Sommer in gekühlten Versandtaschen innerhalb von zwei Wochen liefern will, stolze 5,99 Euro. Zum Start sind die Sorten Joghurt, Alpenmilch, Erdbeer Joghurt, Nugat, Marzipan und Knusperkeks zum Selbstgestalten erhältlich. Deutlich günstiger ist der Stückpreis bei den ebenfalls erhältlichen "Minis", die aktuell in den Sorten Knusperflakes, Joghurt, Alpenmilch, Erdbeer Joghurt und Nusssplitterbestellt werden können. Die bunten und lediglich 16 Gramm schweren Schokoladentäfelchen kosten bei Abnahme von 50 Stück mit gleichem Motiv je 1,49 Euro zuzüglich Versand. Bei größeren Stückzahlen reduziert sich der Einzelpreis.