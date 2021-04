© DTAG Die Telekom wirbt unter anderem für Nummer gegen Kummer

Kulturschaffende ohne Einkommen, vereinsamte Senioren, überforderte Eltern und frustrierte Kinder, die wegen fehlender technischer Ausstattung oft nicht am Online-Unterricht teilnehmen können - die Corona-Pandemie bringt so einige soziale Härten mit sich. Zwar bieten zahlreiche gemeinnützige Organisationen Hilfe an. Allerdings stoßen die so langsam an ihre Belastungsgrenze. Die Deutsche Telekom will das nicht einfach so hinnehmen.