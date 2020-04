Fridays For Future "Our House is on Fire" 2020

Es ist eine der am häufigsten Warnungen, die Greta Thunberg beim Kampf gegen den Klimawandel den Mächtigen der Welt gab: „Ich möchte, dass ihr Euch so verhaltet, als ob unser Haus in Flammen stehen würde. Weil es genau so ist.“ Angesichts der Corona-Krise lässt allerdings die Erinnerung an die Warnung in der Öffentlichkeit nach. Dass der März 2020 erneut Wärmerekorde aufgestellt, war den meisten Medien nur eine Randnotiz wert.Die in Los Angeles angesiedelte Kreativagentur FF, ein Tochterunternehmen von Fred & Farid, zeigt jetzt in einem Onlinefilm was es eigentlich bedeutet, einen Brand im eigenen Haus zu ignorieren. In dem 60-Sekünder geht eine typische Vorstadtfamilie ganz unbesorgt und gut gelaunt ihrem Alltag nach, während ein häuslicher Brand immer größer und lebensbedrohlicher wird.Der Auftritt zum Earth Day soll gerade durch seine Absurdität den nach wie vor bestehenden Handlungsdruck bei der Klimakrise wieder ins Gedächtnis rufen. Tatsächlich dürfte das jedoch nicht leicht werden. Denn die meisten Regierungen sind derzeit im Krisenmodus und wohl noch auf Monate für Themen außer der Pandemie-Bewältigung nicht ansprechbar. Auch bei der Markenindustrie, die sich noch vor wenigen Wochen intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, hat jetzt das eigene Überleben oberste Priorität.Erschwerend kommt hinzu, dass Fridays for Future derzeit sein wichtigstes Instrument, die öffentlichen Demonstrationen der Jugendlichen, nicht nutzen kann. Die Bewegung setzt daher auf digitale Kampagnen, um die Debatte wieder in Gang zu bringen. Der Onlinefilm „Our House ist on Fire“ ist gleichzeitig auch Eröffnungsfilm eines 24-stündigen Livestreamings zum Thema Klimawandel, das Fridays for Future für den 24. April geplant hat. cam