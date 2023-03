Der Hersteller ruft mit einer Kampagne zum Boycott der Account-Sperrung auf.

Der Instagram-Account des Sextoy-Herstellers Womanizer ist wegen vermeintlich anzüglicher Werbung gesperrt worden. Das sorgt für Furore und eine grundlegende Debatte über das Recht, weibliche Lust auf Instagram darzustellen. Jetzt kämpft Womanizer mit einer Kampagne gegen den Insta-Bann.

Um der Sperrung des eigenen Instagram-Accounts etwas entgegenzusetzen, initiiert die Pleasure Brand Womanizer zusammen mit deren Schwestermarken We-Vibe und Lovehoney die Kampagne #UnmutePleasure. Diese zielt darauf ab, das Konto wiederherzustellen und ein allgemeines Problem der Social-Media-Plattform zu bekämpfen: Der Algorithmus entfernt Inhalte oder Accounts, die der sexuellen Aufklärung dienen sollen, da sie angeblich nicht den Instagram-Richtlinien entsprechen. Die Schwestermarke We-Vibe ruft in einem Post auf deren Instagram-Seite Nutzerinnen und -Nutzer mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu auf, dem Support die Nachricht "Please reactivate @Womanizerglobal on Instagram" zuzusenden.

Womanizer

Durch die Aktion soll die Reaktivierung der Womanizer-Accounts erwirkt werden. Einerseits habe Instagram den Womanizer-Account wegen "sexualisierten Inhalten" gesperrt. Andererseits blieben Accounts, die Hassrede oder Falschinformationen verbreiten, oftmals unberührt, schreibt Womanizer auf der Website. Dem Unternehmen zufolge haben zwei Beiträge auf dem Instagram-Account "Womanizerglobal" zu der Sperrung geführt. Auf dem einen sind Selfcare-Tipps zu sehen, der andere Beitrag ist ein Werbepost für den Druckwellenvibrator Womanizer - das erfolgreichste Produkt der Marke.