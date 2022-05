Unisex-Produkt in der Vermarktung

© Shavent Kein Plastik, kaum Abfall und für alle Geschlechter geeignet - das ist das Konzept von Shavent.

Genderneutralität ist eines der Themen, die die Generation Z stark umtreiben. So zeigt eine Anfang März 2022 veröffentlichte Studie der globalen Marketingagentur Team-Lewis-Stiftung im Auftrag der UN-Frauenrechtseinheit HeForShe, wie wichtig dieser jungen Zielgruppe die Gleichstellung der Geschlechter ist: Sie rangiert gleich nach Umweltfragen, wirtschaftlichen Chancen und LGBTQ+-Themen auf Rang 4 der relevantesten Themen für die Gen Z. Man sollte also meinen, ein Produkt, das unisex konzipiert ist, müsste bei ihr auf Anhieb bestens ankommen. Doch dem ist nicht unbedingt so.