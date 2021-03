© Unilever Die erste TV-Kampagne von Vegetarian Butcher in Deutschland

Bisher hat sich The Vegetarian Butcher in Deutschland werblich eher zurückgehalten. Jetzt meldet sich die Unilever-Marke mit einer selbstbewussten TV-Kampagne zu Wort, die die Fleischersatzprodukte zu Fleischverbesserungsprodukten erklärt. Der von TBWA kreierte Auftritt stellt den Markennamen in den Mittelpunkt der Werbegeschichte und spielt anders als vergleichbare Veggie-Kampagnen komplett in einer Metzgerei.