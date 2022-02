"Sie können einen Krieg nicht gleichzeitig verhindern und vorbereiten", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Tweet der Marke. Dass die USA infolge der russischen Drohungen gegen die Ukraine weitere Truppen nach Europa entsendeten, "schürt nur die Flamme des Krieges", so die Eiscreme-Macher, die in der Beschreibung auf ihrem Twitter-Profil die Worte "Peace, Love, & Ice Cream" stehen haben. "Wir fordern Präsident Biden auf, die Spannungen abzubauen und für den Frieden zu arbeiten, anstatt sich auf einen Krieg vorzubereiten."