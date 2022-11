© Unilever Die Schauspieler Heiner Lauterbach und Emilio Sakraya beim "Magnum Remix Talk"

Die Eiscreme-Marken des Konsumgüterkonzerns Unilever sollen ein schärferes Profil erhalten. Dafür hat das britische Unternehmen eine neue Vision für die Sparte, zu der Marken wie Langnese, Magnum und Ben & Jerry’s gehören, entwickelt: "Happy People, Happy Planet, Winning Smiles" lauten die neuen Schlagworte der Eiscreme-Marken. In einem Kick-off-Meeting in Großbritannien hat Unilever am Montag die neue Geschäftsstrategie, die auch das Marketing vor neue Herausforderungen stellen wird, vorgestellt. HORIZONT hat vorab die Details erfahren.