Unilever

Nico Santos singt künftig für Langnese

Die Unilever-Marke Langnese will den anhaltenden Nostalgie-Trend der jungen Generation für sich nutzen und legt den Werbesong "Like Ice in the Sunshine" aus den 80er-Jahren neu auf. Das Remake wird von dem deutschen Singer-Songwriter Nico Santos neu interpretiert.

Teilen

Bei einem Werbeevent in Hamburg, wo sich die deutsche Zentrale von Unilever befindet, soll der Werbesong am 27. April veröffentlicht werden. Tickets dafür sollen verlost werden, teilt das Unternehmen mit. Ab 28. April soll das Lied dann auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar sein. Santos ist mit Songs wie Home, Rooftop, Safe und Better bekannt geworden.





Nicht nur Langnese in Deutschland, sondern auch die österreichische Unilever-Eismarke Eskimo bindet das Remake künftig in ihre Markenkommunikation ein. Das Werbelied ist in Kooperation mit Universal Music und der auf Markenpartnerschaften spezialisierten Unit UMG For Brands entstanden. Im neuen, modernen Sound-Gewand verbinde der Song Gute-Laune-Vibes mit Elementen der 80er-Jahre, heißt es in einer Mitteilung von Unilever. Nicht nur Langnese in Deutschland, sondern auch die österreichische Unilever-Eismarke Eskimo bindet das Remake künftig in ihre Markenkommunikation ein. Das Werbelied ist in Kooperation mit Universal Music und der auf Markenpartnerschaften spezialisierten Unit UMG For Brands entstanden. Im neuen, modernen Sound-Gewand verbinde der Song Gute-Laune-Vibes mit Elementen der 80er-Jahre, heißt es in einer Mitteilung von Unilever.

Das Original wurde in den 1980er-Jahren von Beagle Music Ltd. für die Kino-Werbung von Langnese produziert. Der Clou: Im Anschluss an die Kinospots verkaufte die Firma Eiscreme der Marke in den Kinosälen. Über die Jahrzehnte gab es mehrere Sänger:innen für den Track.



",Like Ice in the Sunshine‘ verbindet eine ganze Generation mit Sommer, Eis und Leichtigkeit", sagt Christiane Haasis, Head of Ice Cream DACHBNX Unilever, in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch auf LinkedIn hat Haasis über den alten und neuen Werbesong geschrieben. Einer der Kommentatoren ihres Postings ist Matt Close, President of Global Ice Cream von Unilever: "Der Remix eines Klassikers. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Unsere beliebte deutsche Marke ist wieder erwacht!"

Das Original wurde in den 1980er-Jahren von Beagle Music Ltd. für die Kino-Werbung von Langnese produziert. Der Clou: Im Anschluss an die Kinospots verkaufte die Firma Eiscreme der Marke in den Kinosälen. Über die Jahrzehnte gab es mehrere Sänger:innen für den Track.",Like Ice in the Sunshine‘ verbindet eine ganze Generation mit Sommer, Eis und Leichtigkeit", sagt Christiane Haasis, Head of Ice Cream DACHBNX Unilever, in einer Mitteilung des Unternehmens. Auch auf LinkedIn hat Haasis über den alten und neuen Werbesong geschrieben. Einer der Kommentatoren ihres Postings ist Matt Close, President of Global Ice Cream von Unilever: "Der Remix eines Klassikers. Ich freue mich sehr auf diese Veranstaltung. Unsere beliebte deutsche Marke ist wieder erwacht!"