Die auffälligen Sneaker hat eine Hamburger Künstlerin entworfen

Pünktlich zum inoffiziellen Marihuana-Ehrentag bringen Gizeh und die Turnschuh-Marke Kangaroos gemeinsam limitierte Sneaker im Comic-Look auf den Markt. Die Rauchzubehör-Marke mit 100-jähriger Tradition will sich mit der Aktion auch als Lifestylemarke, die mit der Zeit geht, profilieren.

Gizeh und Kangaroos zelebrieren den sogenannten "420" (ausgeschrieben: four-twenty) mit auffälligen Sneakern. Der Clou: Der Hersteller wickelt die Sneaker in einem Papier ein, das ebenfalls geraucht werden kann und fügt eine kleine Tasche in der Schuhlasche hinzu. Käuferinnen und Käufer können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, was sie darin aufbewahren möchten.





Die Turnschuhe mit dem besonderen Design sind auf 420 Stück limitiert. Dem Unternehmen zufolge sei jeder Sneaker ein Unikat und mit einem fälschungssicheren "Collect-ID-Chip" versehen. Die Leadagentur von Gizeh, +Knauss, hat die Gemeinschaftskampagne realisiert. Die Kooperation sei der erste große Markenauftritt von Gizeh, teilt die Agentur in einer Pressemitteilung mit.



Ziel der Kampagne ist, die sogenannten Recreational Smoking-Produkte von Gizeh zu bewerben. Diese seien auf "den bewussten und genussvollen Konsum von Cannabis" ausgelegt, heißt es von +Knauss weiter. Die Hamburger Künstlerin Anna T-Iron hat das Artwork für die Limited Edition entworfen. Auf ihrer Website gibt sie an, dass sie im Jahr 2018 bereits Illustrationen für die Kampagne "Death of cute" des Streetwear-Onlineshops Asphaltgold mit der Sneaker-Marke Reebok umgesetzt hat. "Wir sind davon überzeugt, dass moderne Marken heutzutage mehr bieten müssen als nur ein überzeugendes Produktportfolio. Daher vereinen wir mit der Kampagne die Lifestylethemen, die urbane Zielgruppen interessieren: 420-Culture, Fashion und Streetart", so Timo Brautlacht, Head of Marketing bei Gizeh, in einer Pressemitteilung über die Kampagne.

+Knauss Die limitierten King-Size-Papers gibt es in vier Designs

Durch die Limited Edition soll auch die potenzielle Bedeutung der Marke Gizeh im Falle einer zukünftigen Legalisierung von Cannabis-Produkten in Deutschland ins Bewusstsein der Kundinnen und Kunden gerückt werden. "Gizeh besetzt ein Produktsegment, das sich mit der angestrebten Legalisierung radikal ändern und unglaublich spannende Chancen bieten wird. Wir freuen uns, dass der Kunde mit der gemeinsam erarbeiteten strategischen Basis dafür bestens aufgestellt ist", so Thies Schuster, Kreativer und Partner von +Knauss weiter.