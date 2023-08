Fritz Kola, BVG

An den Urlaubsstränden weltweit sind deutsche Urlauber dafür bekannt, dass sie gerne mit ihren Handtüchern schon früh am Morgen ihre Plätze reservieren. Was dort gerne zu heißen Debatten über Recht und Unrecht führt, soll in der neuesten Kampagne von Fritz-Kola und BVG zum Symbol der Toleranz werden – mit einem eigens designten Toleranz-Towel.

Der Aufruf zur Toleranz soll für das gesellschaftliche Miteinander gelten, ist hier aber an einem konkreten Alltagsphänomen aufgehängt.