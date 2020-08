An TikTok scheiden sich die Geister

Kein Social Network beherrscht die Schlagzeilen derzeit so sehr wie TikTok. Ob die aufstrebende Video-Plattform des chinesischen ByteDance-Konzerns, die sich immer wieder Spionagevorwürfen ausgesetzt sieht,oder das dortige Geschäft, soll bis Mitte September entschieden werden. Fest steht: An TikTok scheiden sich die Geister - und zwar auch in Deutschland. Den enormen Wachstumsraten steht ein massives Misstrauen seitens der Verbraucher gegenüber. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Civey.