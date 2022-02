Gazprom-Partner Schalke will "weitere Entwicklung beobachten"

© IMAGO / Team 2 Großes Schalke-Trikot mit Gazprom-Aufdruck in der Fankurve

Der vom russischen Energieunternehmen Gazprom gesponsorte Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verfolgt die politische Lage in Osteuropa nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland "mit großer Sorge". Das erklärte der Verein in einer Stellungnahme der Vereinsführung am Dienstag.