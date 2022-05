Hiphop, Streetdance und Co spielen für die Generation Z eine immense Rolle - im Alltag wie auch im Konsumverhalten

von Tim Theobald

Die Hiphop-Kultur hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten aus der Nische heraus entwickelt und ist heute fest im Mainstream etabliert. Dabei ist keine andere Generation so selbstverständlich mit Hiphop aufgewachsen wie die Generation Z. Wie sehr die Kultur die 14- bis 24-Jährigen prägt und wie sie das Kaufverhalten der jungen Konsumierenden beeinflusst, haben The Ambition und Appinio jetzt in einer Studie herausgefunden, die beim OMR Festival präsentiert wird. HORIZONT Online präsentiert die Ergebnisse exklusiv vorab.