Wer Millionen an Followern im Netz hat, kann davon teilweise gut leben. Das gilt aber nur für die wenigsten Influencer.

Um die Welt jetten, in teuren Hotels residieren, ein paar schöne Fotos am Strand und vom Gourmet-Essen machen und gratis mit tollen Markenprodukten überhäuft werden - so der allgemeine Traum vom Influencer-Dasein. Die Realität sieht jedoch in den meisten Fällen anders aus. Wie eine globale Studie jetzt nahelegt, kann nur ein Bruchteil der Content Creator von dem Einkommen durch ihre Accounts leben. Die Befragung zeigt auch, in welchem Segment Influencer am meisten verdienen und wie viel Zeit sie dafür investieren müssen.