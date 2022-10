© IMAGO / Westend61 In Deutschland treiben junge Unternehmerinnen und Unternehmer die Wirtschaftskraft von KMUs mehr voran als die älteren

Die Welt des Online-Handels scheint nach wie vor von den jungen Generationen dominiert zu werden - und das nicht nur auf der Konsumseite. Denn während 83 Prozent der Kleinunternehmerinnen- und unternehmer in Deutschland, die selbst unter 30 Jahre alt sind, stärker in Online-Vertrieb und -Marketing investieren wollen, trifft dies bei den Über-30-Jährigen nur auf etwa die Hälfte zu. Das ergab eine Umfrage der Domainnamenregister-Plattform Go Daddy. Diese Unterschiede wirken sich auch entscheidend auf die jeweilige Resilienz der Unternehmen in der Pandemie aus.