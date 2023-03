Unilever

Rückt in den Fokus: Das Langnese-Herz

Aufmerksamen Käufern von Langnese-Produktneuheiten ist es vielleicht schon aufgefallen: Die Eismarke aus dem Hause Unilever hat heimlich, still und leise ihren visuellen Auftritt überarbeitet. Wir stellen im Detail vor, was sich an Corporate Identity, Logo und Packaging ändert - und wie sich das in der Kommunikation niederschlagen wird.

In den letzten sechs Jahren trug Langnese das Herz buchstäblich auf der Zunge. Denn das legendäre und wichtigste Symbol der Marke, das