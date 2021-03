© Deutsche Telekom Michael Hagspihl berichtet künftig an Vorstandschef Höttges

Die Deutsche Telekom ordnet die Verantwortlichkeiten im Marketing neu und baut im Zuge dessen gleich auf mehreren Konzernebenen personell um. Eine zentrale Rolle im Marketing des Bonner Unternehmens spielt künftig Michael Hagspihl. Der bisherige Geschäftsführer Privatkunden der Telekom in Deutschland wechselt Anfang Mai in den Bereich von Vorstandschef Timotheus Höttges. In der neu geschaffenen Funktion des Bereichsleiters "Global Strategic Projects and Marketing Partnerships" soll er dafür Sorge tragen, dass die Kommunikationsaktivitäten des Konzerns künftig besser aufeinander abgestimmt werden.