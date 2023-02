© Eon Eon baut den Bereich Brand und Marketing um

Der Energiekonzern Eon ordnet seine Aktivitäten in den Bereichen Brand und Marketing neu. Die gebündelte Abteilung wird in ihrer bisherigen Form aufgelöst und die beiden Aufgabenfelder auf andere Konzerneinheiten verteilt. Die jeweilige Leitung übernehmen Lars Rosumek (Global Branding) und Kristin Unteregger (konzernweites Marketing). Axel Löber, bislang Senior Vice President Global Brand and Marketing, wird den Essener Konzern im Zuge des Umbaus verlassen.