© Banda Aus Kiew meldet sich die Agentur mit einem Solidaritätsaufruf zu Wort

Es ist eine Kampagne, die so wohl keine Agentur umsetzen möchte. Aus dem umkämpften Kiew heraus wendet sich die ukrainische Agentur Banda mit einem aufrüttelnden 60-Sekünder an die Welt. Dabei nutzt die Agentur das Branding "Ukraine now", das sie noch in Friedenszeiten für die ukrainische Regierung entwickelt hatte. Das Video - eine Collage aus Kriegsbildern - endet mit einer klaren Botschaft: "Ukraine Now is all of us".