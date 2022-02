Auf den Kanälen ist ein Post des Unternehmens zu sehen, der die Farben der ukrainischen Flagge zeigt und eine unmissverständliche Botschaft: "Freiheit ist ein Lebensmittel".



Edeka knüpft mit seiner Botschaft nahtlos an den eigenen Claim "Wir lieben Lebensmittel" an. Das dürfte in einigen Kreisen die Diskussion entzünden, zu welchen Themen eine Marke Stellung beziehen sollte. Denn natürlich liegt dieses Ereignis der Weltpolitik außerhalb der unmittelbaren Kernkompetenzen der Marke Edeka. Gleichzeitig ist es aber auch unzweifelhaft ein Ereignis, das viele der Edeka-Kunden aktuell beschäftigt, und bei dem die Sehnsucht nach einer emotionalen Einordnung hoch ist.In den nächsten Tagen werden sich vermutlich noch weitere Marken mit eigenen Markenbotschaften zu Wort melden. Auch hier wird es für die Markenverantwortlichen entscheidend sein, den richtigen Tonfall zu treffen, um die eigene Marke nicht ungelaubwürdig zu machen. cam