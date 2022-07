Eloquentes Werben für eine militätische Stärkung der Ukraine: Ex-General Hans-Lothar Domröse auf dem HORIZONT Kongress

von Wolfgang Borgfeld

Was Christian Drosten für Corona war, scheint Hans-Lothar Domröse für den Krieg in der Ukraine zu sein: ein von den Medien geliebter sachkundiger Erklärer komplexer Zusammenhänge. Während es beim Virologen eine Weile dauerte, bis er zu der Instanz wurde, ging es beim Ex-General relativ schnell. Was sicherlich auch an seinen Entertainer-Qualitäten liegt.