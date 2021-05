© Heineken Danke Schotte: Der Engländer ist wenig erfreut über das geschenkte Bier mit dem Logo des anderen.

Mit einem Jahr Verspätung startet im Juni die Fußball-Europameisterschaft. Sponsor Heineken bringt in seiner Kampagne dazu die lange getrennten Fans wieder zusammen. Die sind allerdings nur scheinbar nett zueinander - denn was wäre Fantum ohne eine gewisse Rivalität? Also nehmen sich die unterschiedlichen Nationen gegenseitig und etwas hinterhältig auf den Arm.