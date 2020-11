Ebay ist mit seinen Verkaufsplänen ein Stück weitergekommen

von Marco Saal

Ende Juli hatte Ebay angekündigt, seine Classifieds Group an Adevinta verkaufen zu wollen. Für das Kleinanzeigengeschäft mit Portalen wie Ebay Kleinanzeigen und Mobile.de, an dem wie berichtet, will das Tochterunternehmen des norwegischen Schibsted-Konzerns acht Milliarden Euro auf den Tisch legen. In Deutschland hat der Deal nun eine wichtige Hürde genommen.