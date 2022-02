© Dr. Oetker

Dr. Oetker und Iglo starten gemeinsam eine Fischstäbchen-Pizza

Die auf Twitter geborene Produktidee hat eine mehrjährige Vorgeschichte. Am 12. November 2018 forderte Twitter-User "Stullen-Andreas" auf Twitter zum ersten Mal die Fischstäbchen-Pizza von Dr. Oetker – und brachte damit den Stein ins Rollen. Die Fischstäbchenpizza entwickelte sich zum echten Herzensthema der Community und ist laut Aussage des Unternehmens auf dem Twitter-Kanal von Dr. Oetker Pizza Deutschland seitdem nicht mehr wegzudenken.#2020 nutzte Dr. Oetker das Thema als Vorlage für einen Aprilscherz. Zwei Jahre später soll aus dem Spaß nun endlich Ernst werden – wenn auch nur in limitierter Auflage. "Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt und wir geben ihr, was sie möchte. Die Fischstäbchen-pizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment", sagt Max Steuernagel, Brand Manager Ristorante bei Dr. Oetker. Bei der Entscheidung half sicherlich auch, dass sich Dr. Oetker geschmacklich auf keine imagegefährenden Abwege begibt. Steuernagel: "Was zunächst komisch klingt, geht geschmacklich voll auf! Das überraschte und überzeugte alle, die es probiert haben."