Twitch hat in den Monaten der Pandemie enorm an Schwung und Relevanz hinzugewonnen -. McDonald's unterstreicht nun einmal mehr, dass die Livestreaming-Plattform in der Kanalstrategie des Unternehmens wachsende Bedeutung hat. Zu Ostern startet McDonald's bereits die dritte Kampagne auf Twitch. Im Zentrum: Streamer mit geringer Reichweite, die mit viel Leidenschaft und Eifer ihrem Handwerk nachgehen.