Mit rund 1,2 bis 1,7 Millionen Abonnenten seiner Kanäle bei Youtube , Instagram und Twitch gehört Knossi zu den am schnellsten wachsenden Social-Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Und nachdem er kürzlich in einer Online-Story davon schwärmte, wie gerne er einmal in seiner liebsten Eisteesorte Nestea Weißer Pfirsich baden würde, erfüllt der Getränkehersteller ihm nun diesen Wunsch - natürlich nicht einfach so, sondern als Teil einer Werbe-Kooperation. "Wie gut, dass ich immer sage, was ich denke und laut von einer Badewanne voller Nestea geträumt habe", sagt Knossi und räkelt sich auf Instagram genüsslich inmitten von 100 Flaschen, die er im Gegenzug siginiert. Nestea verlost die Eistee-Flaschen per Gewinnspiel noch bis zum 15. August auf dem eigenen Instagram-Account . Und die Aktion mit dem Streaming-König scheint voll zu zünden: "Die Interaktionsraten und das Followerwachstum übertrifft unsere Erwartungen", sagt Marieke Lehmann, Brand Managerin für Nestea beim Hamburger Getränkevermarkter Columbus Drinks. "Nestea ist noch ein junger Instagram-Account, der in den letzten Tagen und Stunden, dank Knossi, durch die Decke gegangen ist."Auch im Handel stehen für Nestea alle Zeichen auf Wachstum. Seit 2019 wird die Nestlé-Marke im Rahmen einer Vertriebspartnerschaft in Deutschland und Österreich von Columbus Drinks vertrieben. Der Nestea-Absatz konnte dadurch nach Angaben des Unternehmens bis heute verdreifacht werden. 2022 sollen neue Sorten in das Eistee-Sortiment aufgenommen werden.