Beworben wird hier der Conversation-Clear-Plus-Ohrhörer, den Sennheiser im Januar erst auf der CES in Las Vegas präsentiert hatte. Das Wearable ist die erste Premiere, nachdem Mitte 2021 der Hörgerätehersteller Sonova die Kopfhörer-Sparte von Sennheiser übernommen hatte, und soll die Sprachqualität in lauten Umgebungen verbessern.



Sennheiser "Singing for Supper" 2023

Um das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen, setzt Sennheiser nun auf Daniel "Dee" Snider, der als Leadsänger und Songwriter der Heavy-Metal-Band Twisted Sister berühmt wurde. In einer von der Agentur Terry & Sandy kreierten Kampagne (Regie: Nalle Sjöblad) muss Snider beim Abendessen mit einem befreundeten Metalhead erfahren, dass das Tischgespräch im belebten Restaurant immer wieder unter den Nebengeräuschen leidet. Nach einer Reihe Missverständnisse wechseln die beide zum Missfallen der anderen Gäste in den Heavy-Metal-Rocker-Modus und singen ihre Konversation einfach. Die lautstarke "Songversation" findet erst ihr Ende, als Dees Assistentin auftaucht und ihm seine neuen Sennheiser Conversion Clear Plus Wearables gibt."Rockstars haben vielleicht noch die Stimme, um den ganzen Lärm eines lauten Restaurants zu durchdringen, aber auch sie haben Probleme damit, Gesprächen in lauten Umgebungen zu folgen", sagt Jeff Marois, Associate Creative Director/Writer von Terri & Sandy. "Dee und sein Gegenüber waren somit die perfekte Wahl, um die Frustration zu zeigen, die entstehen kann, wenn man versucht, ein normales Gespräch in lauter Umgebung zu führen."