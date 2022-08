Mit Bekleidung setzt Amazon geschätzte 45 Milliarden US-Dollar um.

von Jelena Faber (TW)

Die TW-Studie "E-Commerce im Fashion-Business" analysiert die Digital-Strategien in der Bekleidungsindustrie. Im Fokus: Die Gewichtung und Relevanz der Vertriebskanäle. Neben dem eigenen Online-Shop wird das Plattform-Business forciert. Was können About You, Amazon, Zalando und Otto.de? Wer liefert die meisten Neukunden? Wo bleibt am meisten Marge hängen? Die Big Four im TW-Check.