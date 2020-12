© Rewe Rewe würdigt die Alltagshelden in der Corona-Krise mit einem TV-Spot zum Jahresabschluss

Wenn die Corona-Krise ein Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass Alltagshelden wie Ärzte und Pflegepersonal, Lehrer und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel endlich die Aufmerksamkeit und Würdigung erhalten, die sie verdienen. Zum Jahresende bringen Rewe und Stammagentur Thjnk jetzt einen TV-Spot an den Start, der die Frontkämpfer in Zeiten der Pandemie feiert wie Sportstars - mit dem Queen-Klassiker "We Are The Champions".