Eine junge reisende Frau soll das Interesse an den ADAC-Services wecken.

Der Automobilclub ADAC richtet sich in einer neuen Kampagne an ein junges Publikum. Dazu nutzt der Verein auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse.

Der Automobilclub ADAC startet eine neue Werbekampagne, um Mitglieder zu gewinnen. Die Kampagne ist in Zusammenarbeit mit der Leadagentur des ADAC, der Münchener Agentur Sassenbach Advertising , entworfen worden. Der Slogan der Werbeaktion lautet "Da ist so viel für mich drin". Die Kampagne wird in Form von Außenwerbung, Audio-Advertising, TV-Spots, am Point of Sale, auf Social Media, als Schaufenster-Beklebung sowie mit Online-Anzeigen ausgespielt.Alle Werbemittel sind in drei Versionen umgesetzt worden, das heißt, Protagonistinnen und Protagonisten, beworbene Leistung sowie Musik, Text und Anmutung der Werbefilme unterscheiden sich. Dadurch sollen vor allem drei Personengruppen angesprochen werden. Die sogenannten "Limbic Types"undund deren unterschiedliche Motivationen, eine ADAC-Mitgliedschaft abzuschließen, sollen mithilfe der Claims "Schutz für die Familie", "Den Urlaub genießen" und "Erstklassigen Service erhalten" angesprochen werden. "Die Weiterentwicklung unserer Kampagnen auf Basis von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in Kombination mit Markt-Media-Studien betrachten wir als große Chance, unsere Aktivitäten mit höchstmöglicher Effizienz zu steuern", erklärt Matthias Vehreschild, Ressortleiter Vertrieb Mitgliedschaft und Marketing des ADAC die Kampagne."Die ADAC-Mitgliedschaft ist das Herzstück des ADAC und unsere Mitglieder stehen im Zentrum unserer Aktivitäten. Dieser Grundsatz gilt auch für die Arbeit in Marketing und Vertrieb und die Idee einer segmentspezifischen Kampagne war somit eine logische Konsequenz. Wir setzen für die Mitgliedschaft auf weiteres Wachstum: mit einer starken Marke, einem leistungsstarken Produkt und nicht zuletzt mit einer Kampagne, die über ihren digitalen Fokus und die Ausrichtung an identifizierten Kernzielgruppen besonders zielgenau und messbar arbeiten wird", erläutert Melina Koussouris, Bereichsleiterin Marketing und Online-Vertrieb des ADAC. Mit der neuen Kampagne werden vor allem die ADAC Plus- und Premium-Mitgliedschaften sowie die Fahrrad-Pannenhilfe beworben.Insbesondere die jüngeren Generationen, deren Interesse an traditionellen Automobilclubs sinkt, sollen mit der neuen ADAC-Kampagne angesprochen werden. "Eine so umfangreiche Kampagne zusätzlich nach Limbic Types zu clustern und sie damit auf ein neues Performance-Level zu heben, ist eine schöne Herausforderung. Wir freuen uns auf die ersten Ergebnisse", so Veronika Haas, Etat-Direktorin bei Sassenbach.