So inszeniert sich TikTok als Lernplattform

© TikTok/Screenshot Youtube Investor und TikToker Frank Thelen ist in dem TV-Spot mit von der Partie

Tanzen, Lip-Syncing, blödeln - lernen? Passt irgendwie nicht so recht zusammen. TikTok will nun aber unter Beweis stellen, dass die Kurzvideo-Plattform nicht nur für Entertainment geeignet ist, sondern auch für handfeste Themen. Dafür nimmt das Unternehmen nun Mediavolumen in die Hand und startet die TV-Kampagne "A-Z von TikTok".