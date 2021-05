© Mast-Jägermeister Jägermeister feiert die Helden des Nachtlebens

Als Trendgetränk im Nachtleben ist Jägermeister zur Weltmarke geworden und entsprechend schwer hat der Corona-Lockdown des Freizeitsektors den Kräuter-Likör getroffen. Jetzt bringt Jägermeister seine TV-Kampagne "Be the Meister" zurück, um den Helden des Nachtlebens ein Denkmal zu setzen. Die von D&D und der Digitalagentur La Re kreierte europaweite Kampagne, die in Deutschland, Italien, Tschechien und Slowakei startet, soll zeigen, dass in jedem das Potenzial steckt, das Nachtleben besser, bunter und inspirierender zu machen.