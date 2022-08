Das diakritische Zeichen sei für die Kunden auf den globalen Märkten verwirrend gewesen, hieß es zur Begründung, wie das Unternehmen mit Sitz in Mlada Boleslav am Dienstagabend mitteilte

Neue Brand Identity: So sieht der neue Skoda-Markenauftritt aus

1 / 6 So wird das Branding auf den Autos aussehen (Skoda ) 2 von 6 Teilen 2 / 6 (Skoda ) 3 von 6 Teilen 3 / 6 Der neue Auftritt soll moderner wirken (Skoda ) 4 von 6 Teilen 4 / 6 Petra Mackeová und Martin Pavlík haben das neue Logo entwickelt (Skoda ) 5 von 6 Teilen 5 / 6 Das Logo wurde für mobile Geräte optimiert (Skoda ) 6 von 6 Teilen 6 / 6 Der neue Auftritt zeigt sich auf zahlreichen Kanälen (Skoda ) 7 von 6 Teilen

"Die immer intensivere Nutzung des Logos in verschiedenen digitalen Formaten hat uns dazu veranlasst, das Logo in einer zweidimensionalen Grafik neu zu gestalten, die sowohl auf Bildschirmen als auch in Drucksachen leichter zu erkennen und unverwechselbarer ist als das bisherige dreidimensionale Design", erläutert Petra Mackeová aus der Marketingabteilung des Unternehmens die Grundsätze der Änderungen.Das typografische Logo werde nicht nur wie in den letzten Jahren auf dem Heck, sondern auch auf der Front der ŠKODA Fahrzeuge zu sehen sein.