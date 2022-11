Der zweiminütige Film erzählt die Geschichte des kleinen Truthahns Toby, der von einer Familie gefunden und aufgepäppelt wird. Als Weihnachten naht, fürchtet der mittlerweile herangewachsene Protagonist, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Doch stattdessen kommt es zum veganen Happy End. Der Appell von Peta am Ende des Films: "Frieden auf der Erde beginnt zu Hause, habt ein veganes Weihnachten."



Mit dem emotionalen Weihnachtsspot will Peta nicht nur auf das Tierleid an Weihnachten aufmerksam machen, sondern auch auf das Thema- eine Form der Diskriminierung aufgrund von Artenzugehörigkeit bei Tieren. Empfindungsfähige Tiere werden abgewertet, weil der Mensch als überlegen angesehen wird. Des Weiteren findet eine Unterscheidung von Haus- und Nutztieren statt. Tiere der „falschen“ Spezies werden zu Forschungsobjekten, Nahrungsmitteln, Bekleidung oder Spielzeug herabgestuft."Wer Tiere liebt, isst sie nicht. Leider werden vor allem an Festtagen verschiedene Tierqual-Speisen wie Gänse-, Truthahn- und Entenbraten oder sogenannte Weihnachtskarpfen verzehrt. Gerade während der festlichen Jahreszeit sprechen viele Menschen von Besinnlichkeit und berufen sich darauf, auch an die Schwächsten unter uns zu denken", sagt, Teamleiter für Kreation und Online-Marketing bei Peta. "Deshalb fordern wir alle Menschen auf, in diesem und in zukünftigen Jahren kein Leid zu verursachen, sondern ein leckeres und rein pflanzliches Festtagsmenü zu servieren."