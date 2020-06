© Reader's Digest

Neben dem Faktor Umweltschutz sollten die Verbraucher auch Marken nennen, die sozial verträglich agieren und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Am häufigsten wurde der Öko-Pioniergenannt, der bereits seit Jahrzehnten biologische Putzmittel herstellt. Auf Platz 2 folgt mit dem Bio-Lebensmittelhändlerein weiterer deutscher Bio-Pionier. Auf Platz 3 folgt der Haushaltsgerätehersteller, der für die Langlebigkeit seiner Produkte bekannt ist und daher offensichtlich von vielen Verbrauchern mit dem Thema Nachhaltigkeit assoziiert wird - bei der Umfrage gab es keine Markenvorgaben.Bei der Drogeriekettedürften vor allem die hohen sozialen Standards des Unternehmens zu der guten Platzierung auf Rang 4 beigetragen haben. Mitundfolgen zwei weitere Einzelhandelsketten, die in den vergangenen Jahren mit vielen Aktionen und Kampagnen zu Themen wie Regionalität und der Vermeidung von Verpackungsmüll bei den Verbrauchern punkten konnten.Eher überraschend findet sich auch der vor allem in China produzierende Tech-Gigantunter den aus Verbrauchersicht besonders nachhaltigen und umweltfreundlichen Marken wieder, sogar einen Platz vor dem Textilhersteller, der in seiner Werbung vor allem die Produktion in Deutschland betont. Mithat es auch ein Autohersteller in die Liste der umweltfreundlichsten Marken geschafft, Platz 10 belegt die Bio-Kosmetikmarke"Das Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gewinnt stetig an Bedeutung", sagt Andreas Schröder, Geschäftsführer von Reader’s Digest Deutschland. "Unternehmen, die mit ihrem Engagement auch für Umweltverträglichkeit stehen, fördern damit nicht zuletzt das Vertrauen in ihre Marken – das wissen wir aus 20 Jahren Studien zu Trusted Brands."Außerdem fragte Reader's Digest für seine diesjährige Ausgabe der Trusted-Brands-Studie, für die jährlich mehr als 4000 Menschen ab 18 Jahren befragt werden, nach den generellen Einstellungen zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nur wenig um das Thema Umweltschutz kümmert sich lediglich eine Minderheit von 15 Prozent. Am höchsten ist der Anteil ausgerechnet bei der oft als besonders nachhaltig geltenden Generation Z: Bei den unter 30-Jährigen kümmert sich knapp jeder vierte (24 Prozent) eigenen Angaben zufolge nur wenig um den Umweltschutz, jeder fünfte (19 Prozent) dieser Altersgruppe hält das Thema sogar für "überbewertet". Immerhin würde sich in der Generation Z mit 28 Prozent der höchste Anteil bei der Anschaffung eines neuen Autos für ein Elektrofahrzeug entscheiden - in der Praxis dürften E-Autos für diese Zielgruppe allerdings bislang kaum erschwinglich sein.Im Alltag verhalten sich vielmehr vor allem die Baby-Boomer besonders umweltfreundlich - womöglich auch, weil sie es sich vielfach leisten können: Sie kaufen am häufigsten regionale Produkte und achten auf die Vemeidung von Verpackungsmüll, sparen im Alltag am häufigsten Wasser und Energie, verwenden energiesparende Elektrogeräte und achten beim Kauf von Fleisch am ehesten auf artgerechte Tierhaltung. dh