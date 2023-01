© IMAGO / Christian Ohde Die Inflation belastet den Werbemarkt

Die Deutschen leben seit Monaten in einer Multikrise. Die Folgen der Pandemie, der Ukrainekrieg und nicht zuletzt die hohe Inflationsrate sorgen für große Ängste in der Bevölkerung. Die Kommunikationsagentur Edelman hat in ihrem diesjährigen Trust-Barometer eine drohende Spaltung in der Gesellschaft festgestellt. HORIZONT hat die Studie, die am Donnerstag vorgestellt wird, vorab vorliegen und beschreibt die wichtigsten Punkte. Für die 23. Ausgabe des Reports ließ Edelman mehr als 32.000 Menschen in 28 Märkten zu ihrem Vertrauen in die Institutionen Regierung, Medien, Wirtschaft und gemeinnützigen Organisationen befragen.